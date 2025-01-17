«Спасибо соперникам. Станем лучше». Защитник СКА — о четырёхматчевой серии поражений

Защитник СКА Илья Карпухин прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба с берегов Невы.

– СКА потерпел четыре поражения подряд. Что идёт не так у команды?

– Непростая ситуация, конечно. Из неё мы можем выйти только все вместе. Не поодиночке, а только единым кулаком. Уверен, нас это закалит и сделает сильнее. Нужно преодолеть эту ситуацию. Через трудности мы становимся лучше. Спасибо соперникам, что указывают нам на наши ошибки. Сделаем выводы и станем лучше, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче армейцы сыграют дома с лидером Континентальной хоккейной лиги — «Локомотивом» 21 января.