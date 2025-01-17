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Сибирь — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

«Сибирь» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 17 января, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 43 очка за 44 игры.

Ярославский «Локомотив» с 74 очками после 46 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Это будет первая из двух запланированных в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги встреча команд.

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