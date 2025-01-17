«Сибирь» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 17 января, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 43 очка за 44 игры.

Ярославский «Локомотив» с 74 очками после 46 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Это будет первая из двух запланированных в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги встреча команд.