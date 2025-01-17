«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 17 января, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 44 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 60 очков.

«Автомобилист» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 56 очков после 44 сыгранных встреч.