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Евгений Малкин выступил с заявлением после обнаружения чемпионских перстней в его доме

Евгений Малкин выступил с заявлением после обнаружения чемпионских перстней в его доме
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выступил с заявлением после обнаружения чемпионских перстней в его доме.

«Я хотел бы выразить свою благодарность полиции округа и всей организации «Пингвинз». Поддержка со стороны моих партнёров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для меня и моей семьи», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что дом Малкина подвергся ограблению и в результате происшествия пропали три чемпионских перстня. Позже полиция сообщила, что нашла перстни в доме форварда.

Малкин всю свою карьеру в НХЛ провёл в составе «Питтсбург Пингвинз» и трижды становился с этим клубом обладателем Кубка Стэнли — в сезонах-2008/2009, 2015/2016 и 2016/2017.

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