Беттмэн высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки в нынешней политической ситуации

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос, беспокоит ли лигу тот факт, что рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам может побить российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешней политической ситуации.
«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию. Чествование Овечкина — это свидетельство уважения к нему и «Кэпиталз», в этом всё дело», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.
Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 20 шайб.