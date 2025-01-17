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Беттмэн высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки в нынешней политической ситуации

Беттмэн высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки в нынешней политической ситуации
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос, беспокоит ли лигу тот факт, что рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам может побить российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешней политической ситуации.

«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию. Чествование Овечкина — это свидетельство уважения к нему и «Кэпиталз», в этом всё дело», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Матч «Авангард» – ЦСКА 17 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 20 шайб.

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