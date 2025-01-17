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Логан Томпсон повторил результат Ильи Самсонова в «Вашингтоне» 2021 года

Логан Томпсон повторил результат Ильи Самсонова в «Вашингтоне» 2021 года
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон повторил результат Ильи Самсонова в столичном клубе 2021 года.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, Томпсон стал первым вратарём «Кэпиталз» со времён Самсонова, кто оформил два «сухих» матча в двух встречах подряд. Логан одержал победы над «Анахайм Дакс» (3:0) и «Оттавой Сенаторз» (1:0 ОТ). Илья записал на свой счёт два «сухих» матча подряд в ноябре 2021 года.

Напомним, в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

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