Александр Медведев рассказал о кредите доверия к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев анонсировал разговор с тренерским штабом армейского клуба после поражения от «Северстали» со счётом 4:7 и рассказал о кредите доверия к главному тренеру команды с берегов Невы Роману Ротенбергу.

— Как вы отреагировали на вчерашнее поражение СКА от «Северстали», которое стало для команды четвёртым подряд? Был ли разговор с командой?

— Разговор я перенёс на сегодня и с тренерским штабом, и с лидерами команды. Ясно, что результат неудовлетворительный. Я не припоминаю, когда СКА за два месяца до конца регулярного сезона находился так низко. Внутреннюю кухню мы будем раскрывать в конце сезона, сейчас же команда будет делать всё необходимое, чтобы исправить ситуацию.

— Кредит доверия у Романа Борисовича Ротенберга есть? До конца сезона он доработает?

— Пока тренер на своём месте — это означает, что кредит доверия к нему есть. Когда его на этом месте нет — значит, кредит доверия исчерпан. Именно так это работает, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».