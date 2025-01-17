Голкипер «Питтсбурга» Джерри отправлен в АХЛ, кэпхит вратаря — $ 5,375 млн

Вратарь Тристан Джерри прошёл процедуру драфта отказов, куда его выставил «Питтсбург Пингвинз». Голкипера никто не забрал, и хоккеист отправился в АХЛ. Об этом сообщает Pittsburgh Post-Gazette.

Отметим, что его контракт с кэпхитом $ 5,375 млн действует до конца сезона-2027/2028. В начале текущего сезона Джерри вышел в стартовом составе трижды, выиграв один матч с коэффициентом надёжности 5,47 и 83,6% отражённых бросков. После чего голкипер провёл несколько встреч в АХЛ, затем вернулся в основной состав «Пингвинз». Всего в текущем сезоне Джерри провёл 22 матча, одержав восемь побед с коэффициентом надёжности 3,31 и 88,6% отражённых бросков

Сообщается, что из АХЛ в пару к Алексу Недельковичу был вызван вратарь Йоэль Бломквист.