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Олимпийский чемпион назвал фаворитов на лидирующие места на Западе и Востоке КХЛ

Олимпийский чемпион назвал фаворитов на лидирующие места на Западе и Востоке КХЛ
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов определил главных фаворитов на лидирующие места в Западной и Восточной конференциях КХЛ.

«Если говорить о глубине состава, то на Востоке фавориты — «Трактор» и «Ак Барс». Лидеры, скажем так, второго темпа — набравшая ход во второй половине сезона «Магнитка» и «Автомобилист». Интересно смотрится «Салават», но там всё-таки нет такого баланса состава, как у конкурентов.

На Западе «Локомотив» вряд ли кто-то сможет потеснить. Дальше всё очень ровно и плотно. Выделю всё-таки родное «Динамо». После усиления вратарской позиции Подъяпольским именно бело-голубые способны занять второе бонусное место. Надеюсь, что так и будет», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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