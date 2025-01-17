Олимпийский чемпион назвал фаворитов на лидирующие места на Западе и Востоке КХЛ

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов определил главных фаворитов на лидирующие места в Западной и Восточной конференциях КХЛ.

«Если говорить о глубине состава, то на Востоке фавориты — «Трактор» и «Ак Барс». Лидеры, скажем так, второго темпа — набравшая ход во второй половине сезона «Магнитка» и «Автомобилист». Интересно смотрится «Салават», но там всё-таки нет такого баланса состава, как у конкурентов.

На Западе «Локомотив» вряд ли кто-то сможет потеснить. Дальше всё очень ровно и плотно. Выделю всё-таки родное «Динамо». После усиления вратарской позиции Подъяпольским именно бело-голубые способны занять второе бонусное место. Надеюсь, что так и будет», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.