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Овечкину в раздевалке вручили золотую цепь как лучшему игроку встречи с «Оттавой»

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в раздевалке вручили золотую цепь как лучшему игроку встречи с «Оттавой Сенаторз».

Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 20 шайб.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 29 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз» 19 января.