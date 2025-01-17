Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 17 января
Поделиться
Сегодня, 17 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
17 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Касенов (Макеев) – 01:37 (3x3) 2:0 Данияр (Макеев) – 07:11 (3x3) 3:0 Мангисбаев (Касенов) – 09:36 (3x3) 3:1 Шмелёв (Харькин) – 10:13 (3x3) 4:1 Пушкарёв – 11:05 (3x3) 5:1 Данияр (Александров) – 12:32 (3x3) 6:1 Касенов (Макеев) – 13:47 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
17 января 2025, пятница. 10:55 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Слыш (Коробов) – 00:28 (3x3) 1:1 Чупин (Дрожжин) – 03:35 (3x3) 2:1 Коробов – 07:20 2:2 Шляхтов (Илья Иванов) – 08:39 (3x3) 2:3 Горохов (Курбанов) – 10:46 (3x3) 3:3 Ковгореня – 14:32 3:4 Муравьёв (Горохов) – 17:34 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2025
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:12
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:32
-
09:14
-
09:00
-
08:52
-
08:44
-
08:30
-
08:25
-
08:11
-
08:10
-
08:02
-
07:46
-
07:10
-
07:09
-
06:56
-
06:39
-
06:26
-
06:10
-
06:09
-
06:05
-
06:02
-
05:56
-
05:47