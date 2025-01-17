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«Мнение о нём — неоднозначное». Александр Пашков — о работе Ротенберга в СКА

«Мнение о нём — неоднозначное». Александр Пашков — о работе Ротенберга в СКА
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Мнение о нём — неоднозначное. Я его не очень хорошо знаю как тренера. Как хоккейный функционер он себя зарекомендовал очень хорошо, много что сделал для нашего хоккея, для сборных команд страны в первую очередь.

Что касается его тренерских качеств, то тут мне трудно давать какие-то оценки, но я вижу, что у него достаточно обширный штаб помощников. Мы видим это во время матчей, когда пять-шесть человек находятся рядом с Ротенбергом и помогают вести игру. В этом смысле он правильно себя ведёт. Окружил себя людьми знающими, его поддерживающими.

К положительным моментам его работы на посту наставника СКА следует отнести его обширные комментарии на послематчевых пресс-конференциях. Обычно он очень активно себя ведёт, очень образно обрисовывает ситуации, обстоятельства игры и вообще о хоккее говорит очень много.

Но всё-таки опыта общения с прессой ему немного не хватает. Журналисты — это не та публика, которая может просто так слушать, она может и за язык схватить. Поэтому ему надо быть со СМИ очень аккуратным. Роману Борисовичу ещё надо поискать этот баланс в отношении с прессой», — приводит слова Пашкова «Московский комсомолец».

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