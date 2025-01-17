«Возможно, лучший снайпер всех времён». Главный тренер «Оттавы» — об Александре Овечкине

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Всякий раз, когда мы говорим о рекордах Уэйна Гретцки… О большинстве его рекордов никто не мог и подумать, что они будут побиты. Это настоящее свидетельство того, что делает Овечкин. Алекс, возможно, лучший снайпер всех времён», — приводит слова Грина Ottawa Citizen.

Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 20 шайб.