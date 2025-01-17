Александр Медведев: Санкт‑Петербург — спортивная столица России с учётом футбола, хоккея

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев считает Санкт‑Петербург спортивной столицей России.

«Санкт‑Петербург — спортивная столица России с учётом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. При этом не нужно забывать и про женский футбол, в котором девочки взяли три титула подряд. Волейбольный «Зенит», кстати, выдал 10-матчевую победную серию. У команды легендарный тренер, да и сама команда играет в интересный волейбол.

Помимо спортивных достижений, огромное значение имеет организация матчей и наличие инфраструктуры — «Газпром Арена», «СКА Арена», арена, на которой играет баскетбольный клуб, бывшая «Сибур Арена». Кроме наличия этих факторов, есть многие другие, далеко не мелочи, такие как комфорт для зрителя, питание и прочее, которые создают возможность не только приходить на спортивные состязания, но и хорошо провести время — концерты перед матчами, различные активности для зрителей разных возрастов. За этим стоит большая работа, которая даёт результат. Для нас важен каждый зритель независимо от его статуса, уровня дохода, возраста. Последнее время мы уделяем пристальное внимание подрастающему поколению, чтобы они не только интересовались спортом, но и сами играли во все эти виды спорта, как это раньше было в Советском Союзе, когда мы могли играть во дворе во все игры.

Большинство зрителей становятся любителями не одного вида спорта, а нескольких. Сообщество «Зенит» включает в себя не только профессиональный спорт, но и любительский, а также другие развлечения», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».