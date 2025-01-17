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Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал в лиге

Овечкин прокомментировал свой рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал в лиге
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём рекорде НХЛ по числу вратарей, которым забивал в лиге.

«Это довольно круто. Когда ты играешь 20 лет и у тебя есть шанс, ты им воспользуешься», — приводит слова Овечкина RMNB.

Голкипер «Оттавы» Леэви Мериляйнен сегодня стал 179-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин. Благодаря этому Александр установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которые пропускали от него хотя бы одну шайбу. Российский форвард превзошёл показатель Яромира Ягра (178 вратарей).

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07    
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