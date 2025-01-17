Б. Ротенберг: выражаю поддержку брату Роману. Удачи во всех играх, но не с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Борис Ротенберг ответил на вопрос, хочет ли в будущем стать тренером, как его брат Роман Ротенберг, возглавляющий СКА.

«Пользуясь случаем, хочу выразить поддержку своему брату Роману Борисовичу. Хоть я представляю «Локомотив», но желаю СКА удачи во всех играх, кроме противостояний с «Локомотивом».

Все, кто меня знает, понимают, что я достаточно амбициозный человек. В этом плане я никогда преждевременно не говорю о вещах, пока нет этому правильного времени. Что касается будущего, то у меня прекрасные отношения с председателем совета директоров, со всеми членами совета директоров и с Владимиром Валерьевичем Леонченко. На сегодняшний день я являюсь заместителем генерального директора, и меня полностью устраивает эта позиция. Будущее зависит только от меня и того, что я могу сделать. Важно показать себя. Если будут результаты достойными, то следующий шаг будет недалеко. Вопрос не ко мне, когда он будет», — приводит слова Бориса Ротенберга «Советский спорт».