Рыбин: защитники СКА, такое ощущение, хотят только забивать и отдавать, ошибка на ошибке

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру СКА в последних встречах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

«До этого был Серебряков – готовый вратарь, с которым можно решать высокие задачи. Сейчас постоянно ротация, поэтому есть вопросы. Защитники, такое ощущение, хотят только забивать и отдавать, ошибка на ошибке. В игре со «Спартаком» у москвичей были выходы «три в ноль» – где защитники, центральные нападающие?» — приводит слова Рыбина сайт КХЛ.

СКА потерпел четвёртое поражение подряд и с 55 баллами в активе занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.