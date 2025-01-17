Агент игроков «Авангарда» Спунера, Буше и Фьоре рассказал о своей поездке в Омск

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающих «Авангарда» Райана Спунера, Рида Буше и Джованни Фьоре, рассказал о своей поездке в Омск.

«Удачно слетал в Омск, пообщался с руководством «Авангарда». Райаном Спунером, Ридом Буше и Джованни Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль, а Джованни удачно влился в коллектив после обмена в дедлайн. Надеюсь, что «Авангард» здорово покажет себя в плей-офф, это сильная команда. Отдельно отмечу омскую арену и местных болельщиков. Всё на высочайшем уровне», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

На данный момент «Авангард» после 44 матчей занимает шестое место на Востоке. Команда Ги Буше имеет в активе 49 очков.