«Авангард» — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
Сегодня, 17 января, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Авангард» – ЦСКА 17 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
Состав «Авангарда»:
Фото: «Авангард»
Состав ЦСКА:
Фото: ЦСКА
На данный момент «Авангард» после 44 матчей занимает шестое место на Востоке. Команда Ги Буше имеет в активе 49 очков.
Армейский клуб расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 44 матчей набрав 59 очков.
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