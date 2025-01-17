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Карбери – лучший тренер половины сезона НХЛ по версии ESPN

Карбери – лучший тренер половины сезона НХЛ по версии ESPN
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Журналист Грег Вышински в статье на североамериканском сайте ESPN назвал главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери лучшим наставником половины сезона Национальной хоккейной лиги.

«Нынешний сезон закрепил за ним статус тренерской звезды. Он сохранил корабль стабильным, несмотря на то, что Овечкин отсутствовал в течение 16 игр из-за травмы, максимально использовал молодых игроков и плавно интегрировал ветеранов в состав», — написал Вышински в статье.

«Вашингтон» в текущем сезоне провёл 45 игр, в которых набрал 65 очков. Подопечные Спенсера Карбери находятся на первом месте в таблице Востока.

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