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«Результат закономерен». Алексей Терещенко — о поражении СКА от «Северстали» со счётом 4:7

«Результат закономерен». Алексей Терещенко — о поражении СКА от «Северстали» со счётом 4:7
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал итоги матча СКА — «Северсталь» (4:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

— СКА потерпел поражение от «Северстали», пропустил семь шайб. Что думаете об этой встрече?
— К сожалению, не весь матч смотрел, но понятно, что «Северсталь» — очень хорошая команда. Быстрая, агрессивная. Как вчера Андрей Леонидович [Козырев] сказал, они создают проблемы для команд, которые дают играть. Плюс стиль, которого «Северсталь» придерживается, — быстрый, короткий пас — помогает. А СКА вообще достаточно много пропускает в ходе сезона. Поэтому я думаю, что результат закономерен, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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