«Результат закономерен». Алексей Терещенко — о поражении СКА от «Северстали» со счётом 4:7

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал итоги матча СКА — «Северсталь» (4:7).

— СКА потерпел поражение от «Северстали», пропустил семь шайб. Что думаете об этой встрече?

— К сожалению, не весь матч смотрел, но понятно, что «Северсталь» — очень хорошая команда. Быстрая, агрессивная. Как вчера Андрей Леонидович [Козырев] сказал, они создают проблемы для команд, которые дают играть. Плюс стиль, которого «Северсталь» придерживается, — быстрый, короткий пас — помогает. А СКА вообще достаточно много пропускает в ходе сезона. Поэтому я думаю, что результат закономерен, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.