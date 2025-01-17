Барков — спортсмен года в Финляндии. Он первый хоккеист в стране, получивший эту награду

Финский хоккеист Александр Барков, сын советского и российского игрока Александра Баркова, был удостоен звания спортсмена года в Финляндии. Об этом сообщает издание Yle.

Он стал первым хоккеистом, получившим эту награду в стране. Премия вручается с 1947 года, в 2023-м её вручили баскетболисту Лаури Маркканену.

Барков в прошлом сезоне-2023/2024 привёл «Флориду Пантерз» к чемпионству в НХЛ. Он стал первым финном, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана своей команды. 29-летний Александр набрал 80 (23+57) очков в 73 играх регулярного чемпионата в прошлом сезоне. В плей-офф по итогу 24 матчей ему удалось заработать 22 (8+14) очка.