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Роман Ротенберг: СКА — самый посещаемый клуб в мире с аншлагами на каждом матче

Роман Ротенберг: СКА — самый посещаемый клуб в мире с аншлагами на каждом матче
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал матчи петербургской команды самыми посещаемыми в мире и привёл статистику, согласно которой «СКА Арена» — самый посещаемый стадион мира.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«СКА – самый посещаемый клуб в мире с аншлагами на каждом матче. С такой потрясающей поддержкой болельщиков Санкт-Петербург задаёт тренд всему мировому хоккею.

Мы долгие годы шли к этому достижению: Ждановка, Юбилейный, Ледовый – и вот теперь «СКА Арена». Проделана огромная работа, ведь в своё время никто не верил, что СКА сможет заполнять даже Ледовый дворец, на который тогда ходили по две тысячи человек, но при помощи ПАО «Газпром» мы смогли всё изменить. Огромная благодарность за долгие годы сотрудничества и неоценимую помощь! При строительстве „СКА Арены“ тоже было много скептиков, но мы на деле доказали, что в России можно регулярно собирать на хоккее больше 20 тысяч человек», — написал Ротенберг в своём официальном телеграм-канале.

Отметим, что источника статистики и периода, за который она собиралась, указано не было.

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