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Авангард — ЦСКА. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Рид Буше забросил 144-ю шайбу за «Авангард» и повторил клубный снайперский рекорд в КХЛ

Рид Буше забросил 144-ю шайбу за «Авангард» и повторил клубный снайперский рекорд в КХЛ
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Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше повторил клубный снайперский рекорд в матче с ЦСКА. На момент написания новости омичи выигрывают у московского клуба со счётом 2:0. Встреча проходит на «Джи-Драйв-Арене» в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Такое же количество голов в «Авангарде» у Александра Перегожина. Теперь он и Рид Буше — лучшие снайперы омского клуба.

На данный момент «Авангард» после 44 матчей занимает шестое место на Востоке. Команда Ги Буше имеет в активе 49 очков. Армейский клуб расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 44 матчей набрав 59 очков.

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