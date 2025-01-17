Мёрфи набрал 46-е очко в этом сезоне и повторил свои же клубные рекорды в КХЛ
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Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи набрал 46-е очко в сезоне-2024/2025 в матче с «Локомотивом» 17 января и повторил свой же бомбардирский и ассистентский рекорд для защитников в КХЛ. В эти минуты встреча проходит на «Сибирь-Арене», счёт 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5) 1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4) 2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4) 2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4) 2:3 Фрейз – 65:00
Мёрфи отметился ассистентским дублем. На данный момент на его счету 44 очка после 44 матчей.
«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 43 очка за 44 игры. Ярославский «Локомотив» с 74 очками после 46 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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