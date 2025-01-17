Мёрфи набрал 46-е очко в этом сезоне и повторил свои же клубные рекорды в КХЛ

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи набрал 46-е очко в сезоне-2024/2025 в матче с «Локомотивом» 17 января и повторил свой же бомбардирский и ассистентский рекорд для защитников в КХЛ. В эти минуты встреча проходит на «Сибирь-Арене», счёт 2:2.

Мёрфи отметился ассистентским дублем. На данный момент на его счету 44 очка после 44 матчей.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 43 очка за 44 игры. Ярославский «Локомотив» с 74 очками после 46 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.