«Локомотив» оказался сильнее «Сибири» в серии буллитов и одержал пятую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов, Артур Каюмов, Байрон Фрейз. За «Сибирь» забили Тейлор Бек и Владимир Бутузов.

Ярославский «Локомотив» с 76 очками после 47 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка за 45 игр.