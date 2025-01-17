«Локомотив» оказался сильнее «Сибири» в серии буллитов и одержал пятую победу подряд
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5) 1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4) 2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4) 2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4) 2:3 Фрейз – 65:00
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов, Артур Каюмов, Байрон Фрейз. За «Сибирь» забили Тейлор Бек и Владимир Бутузов.
Ярославский «Локомотив» с 76 очками после 47 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка за 45 игр.
Комментарии
- 17 января 2025
-
18:25
-
18:07
-
17:39
-
17:21
-
17:15
-
16:52
-
16:07
-
15:47
-
15:31
-
15:14
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:43
-
13:30
-
13:08
-
12:46
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:12
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:32
-
09:14
-
09:00