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Сибирь — Локомотив, результат матча 17 января 2025 года, счет 2:3Б, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» оказался сильнее «Сибири» в серии буллитов и одержал пятую победу подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4)     2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4)     2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4)     2:3 Фрейз – 65:00    

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов, Артур Каюмов, Байрон Фрейз. За «Сибирь» забили Тейлор Бек и Владимир Бутузов.

Ярославский «Локомотив» с 76 очками после 47 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка за 45 игр.

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