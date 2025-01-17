Трёхкратный чемпион мира прокомментировал победный гол Овечкина «Оттаве» в овертайме

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил победный гол в ворота «Оттавы Сенаторз» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

— Александр Овечкин этой ночью забил победный гол «Оттаве» в овертайме.

— Да, видел. Неплохо убежали в контратаку, «два в один». Бросил — попал. Здорово! Победный гол. Ещё одна шайба до Ягра — рекордсмена. Надеюсь, что и этот рекорд по победным голам тоже покорится, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 20 шайб.