Трёхкратный чемпион мира прокомментировал победный гол Овечкина «Оттаве» в овертайме
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил победный гол в ворота «Оттавы Сенаторз» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07
— Александр Овечкин этой ночью забил победный гол «Оттаве» в овертайме.
— Да, видел. Неплохо убежали в контратаку, «два в один». Бросил — попал. Здорово! Победный гол. Ещё одна шайба до Ягра — рекордсмена. Надеюсь, что и этот рекорд по победным голам тоже покорится, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 20 шайб.
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