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Авангард — ЦСКА, результат матча 17 января 2025 года, счет 4:0, КХЛ 2024-2025

«Авангард» одержал крупную сухую победу над ЦСКА, у омичей шестая победа подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Рид Буше и Наиль Якупов, оформившие дубли.

У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.

Омский «Авангард» с 51 очком после 45 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 59 очка за 45 игр.

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