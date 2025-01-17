«Авангард» одержал крупную сухую победу над ЦСКА, у омичей шестая победа подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Рид Буше и Наиль Якупов, оформившие дубли.

У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.

Омский «Авангард» с 51 очком после 45 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 59 очка за 45 игр.