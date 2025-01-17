«Авангард» одержал крупную сухую победу над ЦСКА, у омичей шестая победа подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).
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17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4) 2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5) 3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4) 4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)
В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Рид Буше и Наиль Якупов, оформившие дубли.
У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.
Омский «Авангард» с 51 очком после 45 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 59 очка за 45 игр.
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