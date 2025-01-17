Рид Буше стал лучшим снайпером «Авангарда» в истории КХЛ

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше установил клубный снайперский рекорд в матче с ЦСКА. На момент написания новости омичи выигрывают у московского клуба со счётом 4:0. Встреча проходит на «Джи-Драйв-Арене» в Омске.

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На втором месте по количеству заброшенных шайб теперь Александр Перегожин.

На данный момент «Авангард» после 44 встреч занимает шестое место на Востоке. Команда Ги Буше имеет в активе 49 очков. Армейский клуб расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 44 матчей набрав 59 очков.