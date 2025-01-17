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Рид Буше стал лучшим снайпером «Авангарда» в истории КХЛ

Рид Буше стал лучшим снайпером «Авангарда» в истории КХЛ
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Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше установил клубный снайперский рекорд в матче с ЦСКА. На момент написания новости омичи выигрывают у московского клуба со счётом 4:0. Встреча проходит на «Джи-Драйв-Арене» в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

На втором месте по количеству заброшенных шайб теперь Александр Перегожин.

На данный момент «Авангард» после 44 встреч занимает шестое место на Востоке. Команда Ги Буше имеет в активе 49 очков. Армейский клуб расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 44 матчей набрав 59 очков.

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