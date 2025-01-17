«Все получили удовольствие». Никитин прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сибирью» в серии буллитов (3:2).

Хорошая игра получилась. Достаточно моментов было и у нас, и у «Сибири», вратари здорово играли. Все получили удовольствие.

— «Локомотив» — вторая команда КХЛ по игре во вторых периодах, но сегодня этот игровой отрезок был проигран. Как считаете, почему?

— Здесь всё зависит от того, у кого шайба. Мы с первой смены её отдали. Плюс удаления сбивали темп, и сопернику надо отдать должное.

— Сурин не играл в третьем периоде, потому что ещё не набрал кондиции?

— Я думаю, он набрал кондиции. Просто сама игра так диктовала, в следующей будет играть, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.