«Все получили удовольствие». Никитин прокомментировал победу над «Сибирью»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сибирью» в серии буллитов (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5) 1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4) 2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4) 2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4) 2:3 Фрейз – 65:00
Хорошая игра получилась. Достаточно моментов было и у нас, и у «Сибири», вратари здорово играли. Все получили удовольствие.
— «Локомотив» — вторая команда КХЛ по игре во вторых периодах, но сегодня этот игровой отрезок был проигран. Как считаете, почему?
— Здесь всё зависит от того, у кого шайба. Мы с первой смены её отдали. Плюс удаления сбивали темп, и сопернику надо отдать должное.
— Сурин не играл в третьем периоде, потому что ещё не набрал кондиции?
— Я думаю, он набрал кондиции. Просто сама игра так диктовала, в следующей будет играть, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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