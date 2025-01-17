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Салават Юлаев — Автомобилист, результат матча 17 января 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» уверенно переиграл «Салават Юлаев»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 07:50 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 12:11 (5x5)     1:2 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 45:50 (5x4)     1:3 Раздьяконов (Романцев, Трямкин) – 53:37 (5x5)     1:4 Шаров (Воробьёв, Блэкер) – 58:21 (en)    

За «Автомобилист» забили Александр Шаров, Владислав Раздьяконов, Анатолий Голышев, Максим Денежкин. В «Салавате Юлаеве» шайбу забросил Джош Ливо.

Екатеринбуржцы продлили серию побед до пяти.

После победы «Автомобилиста» сразу у трёх команд Востока на счету 58 очков — у «Ак Барса», «Металлурга» и «Автомобилиста». На первом месте по-прежнему «Трактор», второе место – у проигравших в этот раз уфимцев.

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