«Автомобилист» уверенно переиграл «Салават Юлаев»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

За «Автомобилист» забили Александр Шаров, Владислав Раздьяконов, Анатолий Голышев, Максим Денежкин. В «Салавате Юлаеве» шайбу забросил Джош Ливо.

Екатеринбуржцы продлили серию побед до пяти.

После победы «Автомобилиста» сразу у трёх команд Востока на счету 58 очков — у «Ак Барса», «Металлурга» и «Автомобилиста». На первом месте по-прежнему «Трактор», второе место – у проигравших в этот раз уфимцев.