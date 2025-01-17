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Чемпион мира объяснил, благодаря чему Овечкин смог покорить очередной необычный рекорд НХЛ

Чемпион мира объяснил, благодаря чему Овечкин смог покорить очередной необычный рекорд НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о новом необычном рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Оттавой Сенаторз» форвард пробил 179-го вратаря в карьере и обошёл по этому показателю Яромира Ягра, который забрасывал 178 голкиперам.

— Этой ночью Овечкину покорился рекорд по количеству вратарей, которым Александр забивал. Как вы думаете, благодаря чему он смог добиться этого достижения?
— За счёт броска, за счёт бомбардирских и снайперских качеств! Саня — молодец. 874 шайбы наколотить — конечно, вратарей много там должно быть (смеётся). Поэтому это и есть, наверное, та история, что много голов забил — вот и рекорд по шайбам разным вратарям, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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