Чемпион мира объяснил, благодаря чему Овечкин смог покорить очередной необычный рекорд НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о новом необычном рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Оттавой Сенаторз» форвард пробил 179-го вратаря в карьере и обошёл по этому показателю Яромира Ягра, который забрасывал 178 голкиперам.

— Этой ночью Овечкину покорился рекорд по количеству вратарей, которым Александр забивал. Как вы думаете, благодаря чему он смог добиться этого достижения?

— За счёт броска, за счёт бомбардирских и снайперских качеств! Саня — молодец. 874 шайбы наколотить — конечно, вратарей много там должно быть (смеётся). Поэтому это и есть, наверное, та история, что много голов забил — вот и рекорд по шайбам разным вратарям, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.