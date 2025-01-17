«Дали остыть». Никитин объяснил отсутствие Радулова в заявке на матч с «Сибирью»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему нападающий Александр Радулов отсутствовал в составе на матч с «Сибирью» (3:2 Б).

— Лидеры, оставшиеся вне заявки, здоровы? Это плановая ротация?

— Саня Елесин приболел, а Радулову дали немного остыть. С Ивановым всё в порядке, не стали связку с Радуловым разбивать и тоже дали отдохнуть.

— Это воспитательные меры по отношению к Радулову?

— Он взрослый человек, уже своих детей воспитывает. Нужно поднабраться эмоций, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в предыдущей встрече со СКА Радулов отметился дублем и получил приз лучшего игрока матча, однако после окончания встречи подъехал к судье, чтобы выразить несогласие по поводу наложенных на него ранее двух малых штрафов. Арбитры удалили недовольного хоккеиста, выписав ему в этот раз дисциплинарное наказание до конца матча (20 минут) за плевок.