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«Дали остыть». Никитин объяснил отсутствие Радулова в заявке на матч с «Сибирью»

«Дали остыть». Никитин объяснил отсутствие Радулова в заявке на матч с «Сибирью»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему нападающий Александр Радулов отсутствовал в составе на матч с «Сибирью» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4)     2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4)     2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4)     2:3 Фрейз – 65:00    

— Лидеры, оставшиеся вне заявки, здоровы? Это плановая ротация?
— Саня Елесин приболел, а Радулову дали немного остыть. С Ивановым всё в порядке, не стали связку с Радуловым разбивать и тоже дали отдохнуть.

— Это воспитательные меры по отношению к Радулову?
— Он взрослый человек, уже своих детей воспитывает. Нужно поднабраться эмоций, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в предыдущей встрече со СКА Радулов отметился дублем и получил приз лучшего игрока матча, однако после окончания встречи подъехал к судье, чтобы выразить несогласие по поводу наложенных на него ранее двух малых штрафов. Арбитры удалили недовольного хоккеиста, выписав ему в этот раз дисциплинарное наказание до конца матча (20 минут) за плевок.

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