Н. Щитов: для СКА нет ничего сложного в том, чтобы подняться в таблице выше

Бывший игрок КХЛ Никита Щитов прокомментировал последние результаты СКА в регулярном чемпионате.

«Не считаю, что СКА физически не готов. Наоборот, физически команда хорошо подготовлена — скорость и движение есть, и в атаке они здорово играют, много забивают. А почему команда удаляется? От большого желания выбраться из того положения, в которое они сейчас попали. Бывают удаления, которые идут от чрезмерного желания. Поэтому ничего в этом страшного нет — это хоккей, это игра, это эмоции. Команда опытная, они успокоятся, и эти удаления пройдут.

Я не думаю, что команда сливает тренера — это звучит смешно. Когда все клубы, тем более топовые, сталкиваются с серией поражений, выдвигается такая нелепая версия — слив тренера. Я думаю, такого не бывает. Любой спортсмен хочет выиграть. Так что эта версия звучит неправдоподобно.

СКА нужно более строго играть в обороне, это не значит играть в откат и ловить соперника на контратаке. Нет. Нужно чётко действовать в своей зоне. Может, защитникам поменьше подключаться к атакам, нападающие своё дело сделают, нужно начать так, чтобы повести в счёте, в две, в три шайбы и потом уже добавлять. Потому что мы видим, как команда, проигрывая в несколько шайб, прикладывает героические усилия, сравнивает счёт, сокращает до минимума, выигрывая третий период — это как раз говорит о хорошей физической подготовке. Поэтому нужно более дисциплинированно, более строго сыграть в обороне. Дать почувствовать вратарям, что игроки тоже ловят шайбу на себя. Нужно обезопасить молодых вратарей, дать им почувствовать игру, и тогда будет проще, СКА сможет подняться выше. В этом ничего сложного нет, просто надо выдать серию из трёх-четырёх побед. Сейчас никакой трагедии нет. Просто идёт ажиотаж. В нашем хоккее так бывает: у команды с большим бюджетом при серии поражений начинается критика. Как в песне у «Ленинграда» — «люди не любят чужих неудач», — сказал Щитов «Чемпионату».