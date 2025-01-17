Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев — после поражения от «Локо»: благодарен ребятам, стали играть друг за друга

Епанчинцев — после поражения от «Локо»: благодарен ребятам, стали играть друг за друга
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Локомотива» по буллитам (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4)     2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4)     2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4)     2:3 Фрейз – 65:00    

«Хороший матч, опять перебросали. Уже где-то ближе к победе по буллитам, много их пробили. Очень благодарен ребятам на протяжении последних игр: почти без тренировок, правильное восстановление. Сделали небольшую ротацию, дали отдохнуть. У Широкова микротравма. Качество игры стало намного лучше, хорошая атмосфера на лавке, стали играть друг за друга – это я и сказал в раздевалке», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ярославский «Локомотив» с 76 очками после 47 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка за 45 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android