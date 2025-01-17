Епанчинцев — после поражения от «Локо»: благодарен ребятам, стали играть друг за друга

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Локомотива» по буллитам (2:3).

«Хороший матч, опять перебросали. Уже где-то ближе к победе по буллитам, много их пробили. Очень благодарен ребятам на протяжении последних игр: почти без тренировок, правильное восстановление. Сделали небольшую ротацию, дали отдохнуть. У Широкова микротравма. Качество игры стало намного лучше, хорошая атмосфера на лавке, стали играть друг за друга – это я и сказал в раздевалке», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ярославский «Локомотив» с 76 очками после 47 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 44 очка за 45 игр.