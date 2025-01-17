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«Удача отвернулась, но собираем по зёрнышку». Владислав Кара — о поражении от «Локомотива»

«Удача отвернулась, но собираем по зёрнышку». Владислав Кара — о поражении от «Локомотива»
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Нападающий «Сибири» Владислав Кара прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4)     2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4)     2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4)     2:3 Фрейз – 65:00    

— Можно ли сказать, что сегодня пытались одолеть «Локомотив» его же оружием?
— Нет, мы в свой хоккей играем. Тренерский штаб показал – мы всё выполняли. Где-то чуть-чуть не повезло, там проиграли, к сожалению.

— Что происходит с послематчевыми бросками, команда проиграла все встречи, которые дошли до буллитов?
— Мы отрабатываем, не знаю, что-то не идёт. Пятую выиграем.

— «Сибирь» активно сыграла в первом периоде, хорошо давила. На начало встречи был сделан особый акцент?
— У нас тяжёлая серия игр идёт, на выезде семь встреч провели, немного просели. Как только прилетели, началась домашняя серия, немного не вошли в русло. Сейчас нам уже полегче, адаптировались назад к часовому поясу.

— Набрали по одному очку в матчах с лидерами конференций: «Локомотивом» и «Трактором». «Сибирь» потеряла их в этих играх или заработала?
— Без разницы, лидер не лидер. У нас каждая игра — как плей-офф. Нам нужны очки, стараемся взять, где-то не везёт нам, удача отвернулась. По зёрнышку собираем, — сказал Кара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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