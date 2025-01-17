И. Воробьёв – о поражении ЦСКА: не надо себе гадить. Три гола подарили «Авангарду»

Илья Воробьёв, главный тренер ЦСКА, объяснил причину поражения от «Авангарда» (0:4).

— Три гола подарили сопернику, индивидуальные ошибки. Хоккей начинается с того, что себе не надо гадить, а мы сегодня это сделали, от этого такой результат. Шанс был зацепиться за результат во втором периоде, но… Вот эти ошибки убрать, и совсем другая игра была бы. Содержание-то неплохое, счёт плохой. Да у «Авангарда» не было ударного первого периода. Там два раза мы привезли, подарили два гола, и всё. Во втором уже играли в нашу игру. Исключи те две ошибки – и не так всё плохо, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.