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И. Воробьёв – о поражении ЦСКА: не надо себе гадить. Три гола подарили «Авангарду»

И. Воробьёв – о поражении ЦСКА: не надо себе гадить. Три гола подарили «Авангарду»
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Илья Воробьёв, главный тренер ЦСКА, объяснил причину поражения от «Авангарда» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

— Три гола подарили сопернику, индивидуальные ошибки. Хоккей начинается с того, что себе не надо гадить, а мы сегодня это сделали, от этого такой результат. Шанс был зацепиться за результат во втором периоде, но… Вот эти ошибки убрать, и совсем другая игра была бы. Содержание-то неплохое, счёт плохой. Да у «Авангарда» не было ударного первого периода. Там два раза мы привезли, подарили два гола, и всё. Во втором уже играли в нашу игру. Исключи те две ошибки – и не так всё плохо, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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