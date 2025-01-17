Епанчинцев — об удалении Мёрфи: зачем игрок ногу высовывает? Вдруг попадёт коньком в лицо?

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, что думает по поводу удаления Тревора Мёрфи за подножку.

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— Нестандартное удаление получил Мёрфи во втором периоде, оттолкнул игрока, проезжая мимо лавки. Вы видите вспыльчивость и глупость или это спорный момент?

— Я всегда за своих игроков. Думаю, когда защитник едет подбирать шайбу, нельзя ногу высовывать. Вдруг попадёт коньком или щитком в лицо? Зачем он ногу высовывает? Да, эмоции сыграли, но я за своего игрока буду стоять горой, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.