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Епанчинцев — об удалении Мёрфи: зачем игрок ногу высовывает? Вдруг попадёт коньком в лицо?

Епанчинцев — об удалении Мёрфи: зачем игрок ногу высовывает? Вдруг попадёт коньком в лицо?
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, что думает по поводу удаления Тревора Мёрфи за подножку.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4)     2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4)     2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4)     2:3 Фрейз – 65:00    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

— Нестандартное удаление получил Мёрфи во втором периоде, оттолкнул игрока, проезжая мимо лавки. Вы видите вспыльчивость и глупость или это спорный момент?
— Я всегда за своих игроков. Думаю, когда защитник едет подбирать шайбу, нельзя ногу высовывать. Вдруг попадёт коньком или щитком в лицо? Зачем он ногу высовывает? Да, эмоции сыграли, но я за своего игрока буду стоять горой, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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