Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о состоянии получивших травмы Абрамова и Просветова

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о состоянии получивших травмы Абрамова и Просветова
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о состоянии Виталия Абрамова и Ивана Просветова. Москвичи проиграли «Авангарду» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

«Хомченко нормально сыграл. Просветову предстоит обследование. У Абрамова идёт дообследование, возможны разные варианты там. Нестеров начинает тренироваться, посмотрим, насколько он растерял форму, от этого будем исходить. В принципе, у него зелёный свет к тренировкам, так что будем смотреть на физическое состояние», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 59 очка за 45 игр.

Материалы по теме
Павел Хомченко дебютировал за ЦСКА, заменив в воротах Просветова при счёте 0:4
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android