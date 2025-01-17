Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о состоянии получивших травмы Абрамова и Просветова

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о состоянии Виталия Абрамова и Ивана Просветова. Москвичи проиграли «Авангарду» (0:4).

«Хомченко нормально сыграл. Просветову предстоит обследование. У Абрамова идёт дообследование, возможны разные варианты там. Нестеров начинает тренироваться, посмотрим, насколько он растерял форму, от этого будем исходить. В принципе, у него зелёный свет к тренировкам, так что будем смотреть на физическое состояние», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 59 очка за 45 игр.