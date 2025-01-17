И. Воробьёв: Касселс не играет не по медицинским причинам. Давайте не будем про трансферы

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопрос о неиграющем Коуле Касселсе. Москвичи уступили «Авангарду» (0:4).

— Касселс – приобретение ЦСКА в дедлайн, но пропускает уже несколько матчей. Медицинские причины или игровые?

— Он пропускает встречи не по медицинским причинам.

— В «Авангарде» говорили, что ЦСКА назвал Касселса ценой за Окулова, то есть клуб хотел именно Коула…

— Давайте про трансферы уже не будем, не та тема. Давайте по игре, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Касселса обменяли из «Авангарда» в ЦСКА перед дедлайном. Константин Окулов, в свою очередь, пополнил ряды омичей.