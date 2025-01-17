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И. Воробьёв: Касселс не играет не по медицинским причинам. Давайте не будем про трансферы

И. Воробьёв: Касселс не играет не по медицинским причинам. Давайте не будем про трансферы
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв ответил на вопрос о неиграющем Коуле Касселсе. Москвичи уступили «Авангарду» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

— Касселс – приобретение ЦСКА в дедлайн, но пропускает уже несколько матчей. Медицинские причины или игровые?
— Он пропускает встречи не по медицинским причинам.

— В «Авангарде» говорили, что ЦСКА назвал Касселса ценой за Окулова, то есть клуб хотел именно Коула…
— Давайте про трансферы уже не будем, не та тема. Давайте по игре, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Касселса обменяли из «Авангарда» в ЦСКА перед дедлайном. Константин Окулов, в свою очередь, пополнил ряды омичей.

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