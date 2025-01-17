Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше — о 4:0 с ЦСКА: «Авангард» играл с опытным соперником практически без слабых мест

Ги Буше — о 4:0 с ЦСКА: «Авангард» играл с опытным соперником практически без слабых мест
Аудио-версия:
Комментарии

Ги Буше, главный тренер «Авангарда», охарактеризовал ЦСКА. Омичи обыграли московскую команду — 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

«Мы ожидали, что сегодняшний матч будет сопоставим по накалу с играми плей-офф, и так и получилось, потому что мы встречались с очень сильным и опытным соперником практически без слабых мест. Матч получился плотным и боевым, несмотря на счёт. Наши игроки демонстрируют зрелость на льду, показывают, что умеют грамотно распоряжаться шайбой. Они действительно вовлечены в процесс, так что тренировать их – одно удовольствие.

Перетасовка звеньев? Играет роль то, когда ребята выходят на лёд: в большинстве, в меньшинстве. Я не ориентируюсь на звенья, мне важнее, чтобы хоккеисты не засиживались на скамейке. Сочетания меня не волнуют, кто заслужил, тот и выходит на лёд. Кроме того, важно, кто на льду у соперника. Скажем, сегодня мы звено Прохоркина выпускали против самого сильного звена ЦСКА. И ещё я верю в то, что хоккеисты должны уметь адаптироваться и эффективно играть с любыми партнёрами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Экспресс на КХЛ: «Авангард» не подберёт ключей к «Ак Барсу»
Экспресс на КХЛ: «Авангард» не подберёт ключей к «Ак Барсу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android