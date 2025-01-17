Ги Буше — о 4:0 с ЦСКА: «Авангард» играл с опытным соперником практически без слабых мест

Ги Буше, главный тренер «Авангарда», охарактеризовал ЦСКА. Омичи обыграли московскую команду — 4:0.

«Мы ожидали, что сегодняшний матч будет сопоставим по накалу с играми плей-офф, и так и получилось, потому что мы встречались с очень сильным и опытным соперником практически без слабых мест. Матч получился плотным и боевым, несмотря на счёт. Наши игроки демонстрируют зрелость на льду, показывают, что умеют грамотно распоряжаться шайбой. Они действительно вовлечены в процесс, так что тренировать их – одно удовольствие.

Перетасовка звеньев? Играет роль то, когда ребята выходят на лёд: в большинстве, в меньшинстве. Я не ориентируюсь на звенья, мне важнее, чтобы хоккеисты не засиживались на скамейке. Сочетания меня не волнуют, кто заслужил, тот и выходит на лёд. Кроме того, важно, кто на льду у соперника. Скажем, сегодня мы звено Прохоркина выпускали против самого сильного звена ЦСКА. И ещё я верю в то, что хоккеисты должны уметь адаптироваться и эффективно играть с любыми партнёрами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.