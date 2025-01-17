«Парни поняли — филонить не получится». Ги Буше — о тренировочном процессе в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как проходят тренировки у омской команды. «Авангард» обыграл ЦСКА (4:0) в матче 17 января.
«Когда я пришёл, то ребятам в «Авангарде» не хватало выносливости, чтобы все 60 минут действовать агрессивно и энергично. Мы плотно и усердно работаем над этим, потому что я верю, что тренировки должны проходить на максимуме. Парни правильно это восприняли, поняли, что филонить не получится, и сейчас они уже сами с себя спрашивают больше и готовы давать больше», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Омский «Авангард» с 51 очком после 45 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 59 очка за 45 игр.
- 17 января 2025
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