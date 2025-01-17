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«Парни поняли — филонить не получится». Ги Буше — о тренировочном процессе в «Авангарде»

«Парни поняли — филонить не получится». Ги Буше — о тренировочном процессе в «Авангарде»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как проходят тренировки у омской команды. «Авангард» обыграл ЦСКА (4:0) в матче 17 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

«Когда я пришёл, то ребятам в «Авангарде» не хватало выносливости, чтобы все 60 минут действовать агрессивно и энергично. Мы плотно и усердно работаем над этим, потому что я верю, что тренировки должны проходить на максимуме. Парни правильно это восприняли, поняли, что филонить не получится, и сейчас они уже сами с себя спрашивают больше и готовы давать больше», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский «Авангард» с 51 очком после 45 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, заработав 59 очка за 45 игр.

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