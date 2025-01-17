Ги Буше: за таблицей КХЛ особо не слежу. Даже неважно, кто у «Авангарда» сегодня соперник

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему не следит за турнирной таблицей в КХЛ и не интересуется, кто станет следующим соперником его команды.

«За турнирной таблицей я особо не слежу, слышу какие-то разговоры, но это не то, на что обращаю внимание. Главное – фокусироваться на том, что можно улучшить, и даже неважно, кто сегодня наш соперник. Мы готовимся одинаково к каждой встрече. Если я буду удовлетворён тем, что сейчас есть, то это будет означать, что я не выполняю свою работу. Всегда есть то, что можно улучшить. Я хочу выигрывать каждый матч, каждый период», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.