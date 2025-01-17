Р. Буше: классная игра «Авангарда». Мы практически ничего не позволили сделать ЦСКА

Рид Буше, нападающий «Авангарда», оценил победный матч с ЦСКА, в котором омичи выиграли со счётом 4:0.

«Действительно, классная игра в нашем исполнении. Мы придерживались своего плана на игру и практически ничего не позволили сделать ЦСКА. Забили голы и одержали победу. Мы очень много работаем над большинством с того момента, как Ги Буше присоединился к команде. Он некоторые вещи видоизменил, хочет видеть кое-что новое в нашем исполнении. Думаю, что как раз у нас сейчас стали получаться эти детали и нюансы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.