Р. Буше: классная игра «Авангарда». Мы практически ничего не позволили сделать ЦСКА
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Рид Буше, нападающий «Авангарда», оценил победный матч с ЦСКА, в котором омичи выиграли со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4) 2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5) 3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4) 4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)
«Действительно, классная игра в нашем исполнении. Мы придерживались своего плана на игру и практически ничего не позволили сделать ЦСКА. Забили голы и одержали победу. Мы очень много работаем над большинством с того момента, как Ги Буше присоединился к команде. Он некоторые вещи видоизменил, хочет видеть кое-что новое в нашем исполнении. Думаю, что как раз у нас сейчас стали получаться эти детали и нюансы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.
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