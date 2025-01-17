Рид Буше прокомментировал выход на первое место среди снайперов «Авангарда» в истории КХЛ

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше отреагировал на то, что стал лучшим снайпером в истории омского клуба в КХЛ. 17 января «Авангард» всухую обыграл ЦСКА (4:0).

«Я не знал о том, что стал лучшим снайпером «Авангарда» в КХЛ. Разумеется, это приятно, что моё имя теперь вписано в историю, но это не то, зачем я гонюсь. Мне важнее не личные результаты, а командные победы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В матче с москвичами Буше оформил дубль. Со второй заброшенной шайбы смог обновить снайперский рекорд клуба (145).

У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.