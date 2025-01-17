Рид Буше прокомментировал выход на первое место среди снайперов «Авангарда» в истории КХЛ
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Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше отреагировал на то, что стал лучшим снайпером в истории омского клуба в КХЛ. 17 января «Авангард» всухую обыграл ЦСКА (4:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4) 2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5) 3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4) 4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)
«Я не знал о том, что стал лучшим снайпером «Авангарда» в КХЛ. Разумеется, это приятно, что моё имя теперь вписано в историю, но это не то, зачем я гонюсь. Мне важнее не личные результаты, а командные победы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В матче с москвичами Буше оформил дубль. Со второй заброшенной шайбы смог обновить снайперский рекорд клуба (145).
У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.
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