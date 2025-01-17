Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше прокомментировал выход на первое место среди снайперов «Авангарда» в истории КХЛ

Рид Буше прокомментировал выход на первое место среди снайперов «Авангарда» в истории КХЛ
Комментарии

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше отреагировал на то, что стал лучшим снайпером в истории омского клуба в КХЛ. 17 января «Авангард» всухую обыграл ЦСКА (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

«Я не знал о том, что стал лучшим снайпером «Авангарда» в КХЛ. Разумеется, это приятно, что моё имя теперь вписано в историю, но это не то, зачем я гонюсь. Мне важнее не личные результаты, а командные победы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В матче с москвичами Буше оформил дубль. Со второй заброшенной шайбы смог обновить снайперский рекорд клуба (145).

У омской команды шесть побед подряд — это самая длинная успешная серия для команды в текущем сезоне.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент игроков «Авангарда» Спунера, Буше и Фьоре рассказал о своей поездке в Омск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android