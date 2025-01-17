«Сочи» в гостях обыграл московское «Динамо» и прервал серию побед команды Кудашова
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Сочи» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ожиганов – 15:48 (5x4) 1:1 Сероух (Тянулин) – 17:34 (5x5) 1:2 Биттен (Яремчук, Хохлачёв) – 50:51 (5x5) 1:3 Волков (Мачулин) – 59:17 (en)
В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Игорь Ожиганов. За «Сочи» забивали Даниил Сероух, Уилл Биттен, Артём Волков.
Победа «Сочи» прервала успешную серию московской команды — ранее «Динамо» выиграло пять предыдущих встреч.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 59 очков за 46 матчей. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 35 очков после 45 игр.
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