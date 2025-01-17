Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Трактор, результат матча 17 января 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» проиграл «Трактору», у нижнекамцев четвёртое поражение подряд
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Трактор». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Барбер (Леонтьев, Пашнин) – 06:18 (5x5)     1:1 Кадейкин (Дронов, Дэй) – 15:48 (5x5)     1:2 Коромыслов (Шабанов, Кравцов) – 26:48 (5x5)     2:2 Хоружев – 37:01 (5x5)     2:3 Дронов (Шабанов, Глотов) – 50:25 (5x5)     2:4 Горюнов-Рольгизер (Кравцов, Светлаков) – 54:33 (5x5)    

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов, Григорий Дронов, Михаил Горюнов-Рольгизер. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Никита Хоружев.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 46 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков после 48 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android