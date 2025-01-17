«Нефтехимик» проиграл «Трактору», у нижнекамцев четвёртое поражение подряд
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Трактор». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Барбер (Леонтьев, Пашнин) – 06:18 (5x5) 1:1 Кадейкин (Дронов, Дэй) – 15:48 (5x5) 1:2 Коромыслов (Шабанов, Кравцов) – 26:48 (5x5) 2:2 Хоружев – 37:01 (5x5) 2:3 Дронов (Шабанов, Глотов) – 50:25 (5x5) 2:4 Горюнов-Рольгизер (Кравцов, Светлаков) – 54:33 (5x5)
В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов, Григорий Дронов, Михаил Горюнов-Рольгизер. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Никита Хоружев.
«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 46 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков после 48 игр.
Комментарии
- 17 января 2025
-
22:06
-
21:47
-
21:44
-
21:31
-
21:24
-
21:19
-
21:15
-
21:02
-
20:49
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:19
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:25
-
18:07
-
17:39
-
17:21
-
17:15
-
16:52
-
16:07
-
15:47
-
15:31
-
15:14
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:14