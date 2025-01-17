«Нефтехимик» проиграл «Трактору», у нижнекамцев четвёртое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Трактор». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов, Григорий Дронов, Михаил Горюнов-Рольгизер. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Никита Хоружев.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 46 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков после 48 игр.