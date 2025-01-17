«Спартак» всухую обыграл «Куньлунь» на домашнем льду

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

В составе московской команды забили Андрей Локтионов и Адам Ружичка.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 59 очков за 45 матчей. «Куньлунь» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 44 очка после 46 игр.