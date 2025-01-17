Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Комтуа и Пакетт били соперников, «Сочи» отмечал победу над «Динамо». Лучшие фото с матча

Комтуа и Пакетт били соперников, «Сочи» отмечал победу над «Динамо». Лучшие фото с матча
«Динамо» — «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

17 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Сочи» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Зубова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Игорь Ожиганов. За «Сочи» забивали Даниил Сероух, Уилл Биттен, Артём Волков.

Победа «Сочи» прервала успешную серию московской команды — ранее «Динамо» выиграло пять предыдущих встреч.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 59 очков за 46 матчей. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 35 очков после 45 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android