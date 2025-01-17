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Комтуа и Пакетт били соперников, «Сочи» отмечал победу над «Динамо». Лучшие фото с матча

17 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Сочи» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Зубова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Игорь Ожиганов. За «Сочи» забивали Даниил Сероух, Уилл Биттен, Артём Волков.

Победа «Сочи» прервала успешную серию московской команды — ранее «Динамо» выиграло пять предыдущих встреч.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 59 очков за 46 матчей. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 35 очков после 45 игр.