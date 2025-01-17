Главный тренер «Сочи» прокомментировал сенсационную победу над московским «Динамо»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов оценил победу над московским «Динамо» (3:1).

— Было сложное начало, заработали ненужные удаления, пропустили курьёзный гол после двух рикошетов. Хорошо, что смогли сравнять. Дальше игра уже шла до гола. Обе команды создавали моменты. Рады, что нашли эту голевую атаку в третьем периоде. Ребята молодцы. Нам противостояла сильная команда, и мы одержали командную победу. Хочется отметить Серёгу Иванова, который держал нас в игре. Всех болельщиков «Сочи» с победой.

— В первом перерыве вы ещё раз обратили внимание команды на дисциплину, потому что во втором и третьем отрезках допустили всего одно нарушение?

— Надо дорабатывать ногами. Ребята начали более усердно обороняться, подкатываться, что и принесло результат, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.